Un numar de 4295 șomeri erau inregistrați in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, la sfarșitul lunii august, rata șomajului fiind de 5,52%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 5,11% in aceasta luna acest indicator a inregistrat o crestere de 0,41 puncte procentuale. Intr-un comunicat transmis catre […]