Rata șomajului a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 32 de ani in județul Maramureș, spun reprezentanții Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramureș. Aceștia au facut cateva precizari și pentru absolvenții de invațamant, care pot beneficia de prime, conform legii, in cazul in care iși gasesc un loc de munca in urmatoarea perioada. ”1,65% este rata șomajului in județul nostru, am atins minimul istoric din ultimii 32 de ani. In urmatoarea perioada, ne așteptam ca absolvenții de invațamant, dupa ce iși vor promova sau dupa ce vor finaliza examenul de bacalaureat, sa se inregistreze…