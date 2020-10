Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 20% dintre angajații din mediul urban din Romania au simțit ca angajatorul și-a schimbat comportamentul intr-un mod negativ in pandemie, scrie startupcafe.ro, citand un studiu realizat de o companie de cercetare. Conform sursei citate, angajatorul a fost mai sever cu angajații, mai puțin implicat…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, vine cu previziuni infricoșatoare despre urmatoarea perioada. Medicul anunța o evoluție a pandemiei la noi in țara, ca urmare a creșterii numarului de cazuri in Europa. De asemenea, medicul le da o speranța romanilor cu privire la perioada in care cazurile…

- Avand in vedere faptul ca la nivel național nu exista inca reglementari concrete privind modul de incepere a noului an școlar, Primaria Sectorului 4 a creat un regulament in baza caruia vor fi asigurate toate normele de siguranța pentru elevii și profesorii din sectorul 4. Documentul elaborat de specialiștii…

- Economia SUA a inregistrat in trimestrul doi din 2020 cel mai sever declin de la Marea Recesiune, a anuntat joi Departamentul american al Comertului, in urma colapsului cheltuielilor gospodariilor si a investitiilor companiilor, in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters.Potrivit…

- Criza COVID-19 este, din punct de vedere economic și statistic, o criza ca oricare, un joc in care actorii economici trebuie sa se adapteze rapid: unii sunt afectați pana la faliment, alții – chiar daca asta poate suna cinic – sunt avantajați de conjuctura mondiala.

- “In urma unei acțiuni de control realizate la Ministerul Sanatații in perioada 02.06.2020 – 02.07.2020, vizand modul de gestionare a resurselor publice pe perioada starii de urgența, echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de Conturi a identificat probleme majore in desfașurarea achizițiilor,…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC), Societatea Romana de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice (SRDNMB) si Federatia Romana pentru Diabet, Nutritie si Boli Metabolice (FRDNBM) atrag atenția ca monitorizarea de catre medici a pacienților cu aceasta afecțiune este in impas.…