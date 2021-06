Stiri pe aceeasi tema

- Alba ramane pe primul loc in privința ratei de infectare (0,41 la mie, in scadere fața de joi), urmat de Sibiu (0,37), Prahova (0,37) Caraș-Severin (tot 0,37), potrivit datelor transmise vineri de autoritați. Cele mai mici rate de infectare sunt in Gorj (0,07 la mie), Satu Mare (0,09), Suceava și Bacau…

- Media nationala a ratei de incidenta inregistrata duminica, 30 mai, este de 0,35, se arata in bilanțul transmis de autoritați. Șase județe nu au raportat niciun caz nou de infectare: Bistrița-Nasaud, Covasna, Gorj, Harghita, Mehedinți și Satu Mare. In prezent rata de infectare a scazut in toate județele.…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 265 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, conform datelor transmise sambata de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 29 mai,…

- Media nationala a ratei de incidenta inregistrata, sambata, 29 mai, este de 0,38, se arata in bilanțul transmis de autoritați. In prezent rata de infectare a scazut in toate județele. Cea mai mica rata este in continuare in Gorj, respectiv 0,10. Conform celui mai recent bilant al Grupului de Comunicare…

- Media nationala a ratei de incidenta inregistrata, vineri, 28 mai, este de 0,41, se arata in bilanțul transmis de autoritați. In prezent rata de infectare a scazut in aproape toate județele, cu excepția județului Neamț, care a inregistrat o creștere ușoara, de la 0,42, la 0,43. Cea mai mica rata este…

- Media naționala a ratei de infectare este de 0, 85 de cazuri la mia de locuitori, mai mica decat in ziua precedenta. Cea mai mare rata se inregistreaza in județul Cluj - 1,26 la mia de locuitori, iar cele mai multe cazuri noi sunt raportate in București - 97. Conform celui mai recent bilanț al Grupului…

- Media nationala a ratei de infectare este de 0,96 cazuri la mia de locuitori, la fel ca in ziua precedenta. Cea mai mare rata se inregistreaza in judetul Alba, 1,37 la mia de locuitori, iar cele mai multe cazuri noi sunt raportate in București: 118. Conform celui mai recent bilant al Grupului de Comunicare…

- Toate judetele Romaniei sunt colorate in verde, iar media nationala a ratei de infectare este de 0,96 cazuri la mia de locuitori, la fel ca in ziua precedenta. Cea mai mare rata de infectare se inregistreaza in judetul Alba, 1,37 la mia de locuitori, iar cele mai multe cazuri noi sunt raportate in București,…