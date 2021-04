Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu: „Am participat la campania naționala de impadurire la Dabuleni, una dintre cele mai afectate parți ale țarii de fenomenul deșertificarii.Romania are astazi 30% din suprafata impadurita, in timp ce media Uniunii Europene este de 38%. Provocarea pentru acest guvern este sa creștem gradul…

- Romania a facut fata recesiunii cauzate de pandemie mai bine decat media europeana, cu o cadere a Produsului Intern Brut de numai 5% fata de peste 6% in restul forului comunitar, a declarat ieri comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, la o dezbatere privind Planul National de Redresare al Romaniei.…

- Victimele accidentelor de trafic rutier In luna mai 2020 Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” a facut public „ Raportul asupra activitatii retelei de medicina legala in anul 2019 ”. In acest raport sunt prezentate o serie de statistici cu privire la cauzalitatea mortalitații in Romania.…

- Conform unei statistici publicate de catre Eurostat, in 2020, doar 10% dintre romani si-au luat informatii oficiale de pe site-urile guvernamentale. Media europeana este de 47%, iar umatoarele tari de la fundul clasamentului au un procentaj aproape dublu fata de Romania: Bulgaria si Italia, au 19%.

- Un studiu arata ca majoritatea elevilor din Romania au consumat alcool cel puțin o data. Acest fenomen ingrijorator incepe in jurul varstei de 13 ani. Se pare ca alcoolul incepe sa fie consumat chiar incepand de la varsta de 13 ani in Romania. Conform studiului, peste 80% dintre elevii romani au consumat…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-coronavirus Valeriu Gheorghița face noi precizari despre procesul de imunizare in masa a populației din Romania. Pana in prezent in Romania au fost livrate aproape 1 milion de doze de vaccin anti-Covid de la Pfizer și Moderna, respectiv 948.149 de doze de la…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a declarat joi ca Romania este peste media europeana ca performanta a campaniei de vaccinare anti-COVID-19, devansand tari cu sisteme de sanatate mai performante. „Daca la inceputul saptamanii au aparut informatii cum ca Romania se afla pe un…