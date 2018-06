Rata locurilor de munca vacante in UE, in crestere in primul trimestru din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Rata locurilor de munca vacate din Uniunea Europeana era de 2,2% in primul trimestru al acestui an, in crestere fata de o rata de 2% in ultimul trimestru al anului trecut si una 1,9% in primul trimestru al anului trecut, conform Agerpres.

- Un numar 43 de milioane persoane cu varsta intre 15 si 64 de ani din Uniunea Europeana lucrau, in anul 2017, in regim part-time, ceea ce reprezinta o cincime (19,4%) din totalul persoanelor care aveau un loc de munca in UE, arata datele Eurostat.

- In trimestrul I 2018, rata locurilor de munca vacante a fost de 1,20%, in crestere cu 0,07 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Numarul locurilor de munca vacante a fost de 58,4 mii, mai mult cu 3,7 mii locuri de munca vacante fata de trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National…

- Sute de someri sunt asteptati vineri la Calarasi si Oltenita pentru a/si incerca norocul la Bursa generala a locurilor de munca. Autoritatile au anuntat ca sunt vacante peste 200 de posturi.

- SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA TURDA ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 09 MAI 2018 PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI VACANTE CONTRACTUALE PSIHOLOG PRACTICANT – 1 post, durata nedeterminata, Locuința protejata pentru adulții cu probleme

- Numarul mediu anual de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a crescut anul trecut cu 200 fata de anul anterior, pana la 60.000, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). ”Numarul mediu anual al…

- Romania figureaza in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a forței de munca din Uniunea Europeana, fiind vizate locurile de munca ocupate din Oltenia și Moldova. De cealalta parte, cea mai mare creștere a ocuparii forței de munca a fost in Polonia (+4,8 la suta) și Spania…