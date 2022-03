Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea record a pretului energiei a majorat in februarie rata inflatiei in zona euro mai mult decat s-a estimat initial, adaugandu-se dificultatilor cu care se confrunta BCE in reducerea stimulentelor monetare fara precedent, intr-o perioada in care incertitudinile privind efectele economice negative…

- Symmetrica, liderul pietei locale de pavele si borduri vibropresate, anunta majorarea preturilor la produsele din portofoliu cu un procent de 20% in acest an, din cauza cresterii costurilor cu energia si materia prima, conform unui comunicat al companiei remis, maarti, AGERPRES. Cu toate acestea,…

- Romania a convers in ultimele decenii catre venitul mediu pe cap de locuitor al OCDE, iar economia sa si-a revenit rapid dupa contractia profunda din 2020 declansata de pandemia de coronavirus, potrivit editiei din 2022 a studiului „Economic Survey of Romania” realizat de organizatie si prezentat vineri…

- Veniturile famililor sunt deja greu incercate, cu creșterea dobanzilor la credite, majorarea inflației, scumpirea carburanților dar și creșterea prețurilor la energie. Colac peste pupaza, fermierii se confrunta pentru prima data cu o criza suplimentara care amenința sa creasca prețul mancarii.…

- Pompierii din judetul Buzau intervin, vineri seara, pentru stingerea a doua incendii de vegetatie uscata care afecteaza o suprafata totala de circa 40 de hectare, focul extinzandu-se rapid din cauza vantului puternic. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau a informat ca unul dintre incendii…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demiterea "imediata" a ministrului Energiei, Virgil Popescu, pentru cresterea "nejustificat" de mare a preturilor la energie, sustinand ca "o majoritate guvernamentala de 70% are toate parghiile legale, constitutionale si politice pentru a interveni…

- Politicile de combatere a schimbarilor climatice ar putea sa mentina preturile la energie la un nivel mai ridicat pentru mai mult timp si ar putea forta Banca Centrala Europeana sa isi retraga stimulentele mai repede decat a fost planificat, a avertizat u

- Ikea a anuntat ca din 2022 va majora preturile produselor din magazinele sale din intreaga lume cu 9% in medie, din cauza problemelor de transport si a celor din lanturile de aprovizionare, se arata intr-un comunicat al Ingka Group, care detine 90% din magazinele de mobila Ikea, transmit AFP si Reuters,…