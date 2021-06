Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Cristian Diaconescu considera ca Viorica Dancila nu are „absolut niciun fel de deschidere la nivelul Uniunii Europene, la nivel european sau in orice alta zona pe care am putea-o considera relevanta din perspectiva Bancii Nationale”, el afirmand ca in Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, sambata, la reuniunea informala a Consiliului European de la Porto, apelul la consolidarea coordonarii la nivelul Uniunii Europene, aratand ca imunizarea populatiei impotriva COVID-19 ramane prioritara, context in care este importanta asigurarea necesarului de…

- Industria prelucratoare (exportatoare) a pierdut anul trecut peste 100 de mii de angajați, iar agricultura peste 96 de mii. Rata generala de ocupare a scazut anul trecut in Romania, singurul segment de populație cu activitate in creștere fiind cel cu varste intre 55 și 64 de ani. Statistica oficiala…

- Costul orar mediu al fortei de munca in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) in 2020 este estimat la 28,5 euro in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene si la 32,3 euro in zona euro, in crestere fata de 27,7 euro in UE si, respectiv, 31,4 euro in zona euro, in 2019,…

- Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat.

- In 2020, comertul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene a fost puternic afectat de pandemia de coronavirus (COVID-19), fiind inregistrate scaderi semnificativ atat la exporturi (9,4%) cat si importuri (11,6%), comparativ cu 2019, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica…

- Exporturile Republicii Moldova au scazut cu peste 10% in anul 2020, comparativ cu 2019, iar importuile s-au diminuat cu peste 7%. © Sputnik / Mihai CarausCine decide prețul euro și dolarului in Moldova – explicația expertului La fel ca in anii anteriori, am importat de peste doua ori mai mult…

- „In sedinta de plen comun pentru maine se va dezbate ratificarea Euroatom care este extrem de importanta pentru a permite Comisiei Europene sa poata sa puna in practica facilitatea de recuperare si rezilienta”, a anuntat Ludovic Orban, la finalul sedintei birourilor permanente reunite de marti la Parlament.…