Rata inflației, în scădere. Ciolacu: măsurile noastre de luptă contra inflaţiei au avut succes ”INS confirma oficial ca inflatia a coborat la o singura cifra, 9,4%! Dupa ce pandemia, liberalizarea ticaloasa a preturilor la energie si gaze, criza energetica si razboiul au impins inflatia pana la 16,8% in noiembrie anul trecut, iata ca masurile noastre de lupta contra inflatiei au avut succes”, a transmis, vineri, premierul Marcel Ciolacu. ”Ne-am angajat in Programul de Guvernare ca vom coopera cu BNR in lupta cu cresterea preturilor, cu inflatia si ca vom reface puterea de cumparare a romanilor si competitivitatea companiilor strategice din economie si a IMM-urilor care produc aici, in Romania”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

