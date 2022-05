Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 10,15% in luna martie 2022, de la 8,53% in februarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,86%, cele alimentare cu 11,20%, iar serviciile cu 6,53%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 10,15% in luna martie 2022, de la 8,53% in februarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,86%, cele alimentare cu 11,20%, iar serviciile cu 6,53%, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS) .„Preturile de…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,53% in luna februarie 2022, de la 8,35% in ianuarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,33%, cele alimentare cu 8,84%, iar serviciile cu 6,08%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). “Preturile de consum…

- „Preturile de consum in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, au crescut cu 1,5%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna ianuarie 2021 este 8,4%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2022 - februarie 2021) fata de precedentele 12…

- Banca Nationala a Romania prognozeaza o inflatie de 11,2% la finalul trimestrului II din 2022, de 10,2% la finalul trimestrului III din acest an si de 9,6% la sfarsitul trimestrului IV din 2022, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat vineri. „Traiectoria prognozata a ratei anuale a…

- Banca Nationala a Romania prognozeaza o inflatie de 11,2% la finalul trimestrului II din 2022, de 10,2% la finalul trimestrului III din acest an si de 9,6% la sfarsitul trimestrului IV din 2022, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat vineri. Creșterea inflației se traduce prin scumpiri…

- Scumpirile la alimentelor se vor apropia de 12% în primul trimestru al anului, potrivit Raportului privind inflația, publicat vineri de Banca Naționala. De asemenea, se vor manifesta în continuare presiuni inflaționiste pe segmentul energiei (inclusiv în cazul combustibililor, pe fondul…

- Banca Nationala a Romania prognozeaza o inflatie de 11,2% la finalul trimestrului II din 2022, de 10,2% la finalul trimestrului III din acest an si de 9,6% la sfarsitul trimestrului IV din 2022, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat vineri. "Traiectoria prognozata a ratei…