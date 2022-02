Rata inflației: 8,4% în ianuarie! Salariul mediu brut pe economie a trecut de 6.000 de lei Conform datelor INS, salariul mediu brut pe economie din Romania a trecut de suma de 6.000 de lei in luna decembrie a anului 2021. Situația inflației continua insa sa fie insa una ingrijoratoare. Rata inflației ajunge la 8,4% in ianuarie Institutul Național de Statistica (INS) a prezentat, luni dimineața, noi date in privința evoluției prețurilor in debutul anului. Astfel, rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna ianuarie a anului precedent este 8,4%. Prețurile de consum au crescut cu 1,5% in interval de un an. Conform datelor INS, in ianuarie, cel mai mult s-au scumpit… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

