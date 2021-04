Rata infectărilor din România: 8 județe, în SCENARIUL VERDE! Care sunt zonele aflate, în continuare, sub RISC de infectare La raportarea de astazi, județul Ilfov a ramas, in continuare, fruntaș in ceea ce privește rata de incidența cu puțin peste 5 infectari la 1000 de locuitori. Nu putem sa nu observam, insa, ca vorbim despre o scadere pronunțata fața de nivelul de sambata - 6,13, respectiv duminica - 5,19.Fața de ziua de ieri, inca un județ a urcat in scenariul verde, așa ca vorbim despre un total de 8 județe aflate, in prezent, in acest scenariu.Cat privește scenariul roșu, in prezent doar 7 județe, plus Capitala, se mai afla in acest secenariu.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

