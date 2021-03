Stiri pe aceeasi tema

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej continua sa creasca. Cazuri de infectare cu noul coronavirus exista in toate comunele din zona. Instituția Prefectului Cluj a transmis, astazi, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județul…

- Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 22.02.2021, pentru perioada 08.02.2021 – 21.02.2021 Publicat in 22 februarie 2021 UAT POPULATIE REZIDENTA DEPABD 16.02.2021 NR. TOTAL CAZURI NOI COVID-19 Rata incidentei la 1000 de locuitori COSMINELE 947 3 3.17 AZUGA…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej ramane peste 2. Cinci comune nu au niciun caz de COVID-19. Instituția Prefectului Cluj a transmis, astazi, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județul Cluj (in ultimele 14 zile, respectiv…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej ramane peste 2. Trei comune nu au niciun caz de COVID-19. Instituția Prefectului Cluj a transmis, astazi, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județul Cluj (in ultimele 14 zile, respectiv…

- Rata incidentei COVID pe judetul Cluj este 2,71 cazuri la mia de locuitori, in scadere de la o zi la alta. Comitetul Județean pentru Situații de urgența a anunțat ca starea de alerta se prelungește.In ultimele 24 de ore, 198 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj, dintr-un total de 1.842…

- In 17 localitați din județul Cluj, localurile și evenimentele pot avea loc, dar cu o limitare mai stricta a participanților.1. HUEDIN 2.592. BELIS 2.933. BORSA 2.964. CARATELE 1.615. CATINA 1.726. CEANU MARE 1.927. CH1NTENI …

- Pana astazi, 14 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 684.917 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 614.545 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 3.525 cazuri noi de…

