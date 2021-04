Rata generala de incarcerare - adica numarul de detinuti la 100.000 de locuitori - a continuat sa scada usor in Europa in 2020, confirmand astfel o tendinta care a inceput in 2013, releva Statistica penala anuala a Consiliului Europei (SPACE ) privind populatia din inchisori pe 2020, facuta publica joi de forul de la Strasbourg. La 31 ianuarie 2020, 1.528.343 de persoane erau inchise in 51 (din cele 52) de administratii penitenciare ale statelor membre ale Consiliului Europei, ceea ce corespunde unei rate europene de incarcerare de 103,2 detinuti la 100.000 de locuitori. In cele 50 de administratii…