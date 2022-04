Stiri pe aceeasi tema

- Costurile medii de imprumut pe termen lung ale statului roman au crescut cu 0,6 puncte procentuale in martie fata de luna anterioara, in contextul tensiunilor generate de razboiului din Ucraina, ajungand la un nivel de 6,2-, cel mai ridicat din UE. Dobanda titlurilor de stat cu o maturitate de zece…

- Ministerul Finantelor informeaza ca datoria administratiei publice se ridica, in februarie 2022, la 596,9 miliarde de lei, in crestere fata de nivelul de 591,55 miliarde de lei consemnat in luna precedenta, conform datelor centralizate de instituție. Raportat la PIB, datoria guvernamentala a fost de…

- Banca Naționala a Romaniei a decis majorarea dobanzii-cheie de la 2,5 la 3% pe an , incepand de azi, dar și a dobanzilor la care se pot imprumuta sau pe care le pot obține bancile comerciale atunci cand plaseaza bani la BNR, a anuntat instituția intr-un comunicatde presa. Masura era anticipata de majoritate…

- Daca deții o mașina, știi ca intreținerea ei presupune multe costuri. Unele dintre ele sunt normale, altele neprevazute. Nu poți economisi cand vine vorba de costurile obligatorii cum ar fi plata impozitului sau asigurarea. Insa exista niște costuri care pot fi reduse atunci cand vine vorba de o mașina,…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) se situa, in decembrie 2021, la 576,562 miliarde de lei, in crestere fata de nivelul de 557,886 miliarde de lei consemnat in luna precedenta, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . Raportat la PIB, datoria…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) se situa, la finele primelor 11 luni din 2021, la 557,886 miliarde de lei, in urcare fata de nivelul de 552,385 miliarde de lei consemnat in octombrie, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor, pe baza metodologiei UE. Raportat la…