- In topul județelor, dupa Bucureșt urmeaza Cluj, cu rata de vaccinare 54,68% și Constanța, cu 50,72%.„Mai avem 13 judete care au o rata de acoperire vaccinala intre 40% si 50%, 21 de judete - intre 30% si 40% si au mai ramas cinci judete care au acoperire vaccinala intre 25% si 30%”, a precizat coordonatorul…

- Pana astazi, 29 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.628.501 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.110 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.382.322 de pacienți au…

- Pana astazi, 4 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.274.119 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.332 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.130.791 de pacienți au fost…

- Pana astazi, 1 octombrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.244.555 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.121.721 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 10.887 de cazuri noi de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat miercuri 4.004 noi cazuri de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore, 81 de persoane au decedat. La ATI sunt internati 696 de pacienti cu COVID-19, numarul lor fiind in crestere. 167 de copii cu COVID-19 sunt in spital, 9 dintre ei fiind la ATI. "Pana…

- OFICIAL| 2.648 de cazuri noi de COVID-19 și 47 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 581 de oameni internați la ATI Sambata, 11 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 11 septembrie, pe teritoriul Romaniei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate in 25 de judete, intre care și județul Brașov, valabila pana joi dimineata. Astfel, in intervalul 25 august, ora 10:00 – 26 august, ora 10:00, in Transilvania,…