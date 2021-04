Rata de vaccinare din Israel: 60% din populația țării a fost imunizată anti-coronavirus Aproximativ 60% din populația Israelului a fost imunizata impotriva Covid-19. Asta inseamna practic ca mai mult de 5 milioane de cetațeni au fost vaccinați. La doar patru luni de la debutul campaniei de imunizare a populatiei, in Israel au fost vaccinate mai bine de 5 milioane de persoane. Conform Agerpres, Guvernul din Israel a inceput sa relaxeze gradual restrictiile antiepidemice. De aproape o saptamana, in Israel portul maștii in aer liber nu mai este obligatoriu. Israel numara o populație de 9 milioane de locuitori și a inregistrat de la debutul pandemiei de coronavirus și pana in prezent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

