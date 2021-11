Municipiul Focșani inregistreaza cea mai mare rata de vaccinare de 69% din totalul populației județului Vrancea iar comuna Slobozia-Bradului are cel mai mic procent, de aproximativ 4% din totalul populației. Situația epidemiologica din județ a fost discutata, astazi, in ședința Grupului Tehnic Suport Covid-19. Potrivit statisticilor oficiale, rata de infectare cu Covid-19 este pe un […] Articolul Rata de vaccinare antiCovid – 69% in Focșani, 4% in Slobozia Bradului apare prima data in Monitorul de Vrancea .