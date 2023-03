Stiri pe aceeasi tema

- Rata de succes a instrumentelor bazate pe inteligența artificiala in gasirea de candidați potriviți poate ajunge la 80%-100%, in mainile unui recruiter experimentat, arata datele True People, companie specializata in headhunting cu ajutorul tehnologiei. In același timp, performanța platformelor tradiționale…

- Fabrica de la Arad este cea mai mare investiție a companiei, in valoare de 20 de milioane de euro. Platforma noii fabrici se intinde pe o suprafața de 110.000 metri patrați. Obiectivul fabricii este sa deserveasca in mod special zona de vest a țarii și sa fie o platforma de dezvoltare de noi produse,…

- Studiu Deloitte Tranziția spre modelul economic cu emisii zero poate proteja piața muncii de riscurile asociate schimbarilor climatice și poate crea pana la 300 de milioane de noi locuri de munca la nivel global pana in 2050, arata studiul Deloitte „Work toward net zero: The rise of the Green Collar…

- *** SC OVILUC SRL angajeaza: mecanic auto cu experienta (bascule si utilaje constructii); rectificator. Relatii la telefon 0737 577632 sau la e-mail [email protected] *** Societate Comerciala angajeaza vanzatoare. Program: Luni – Vineri 9 – 17; Doua sambete pe luna 8 – 14. Telefon 0743 603661. *** Societate…

- LOCURI de MUNCA la STAT 2023: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 29 ianuarie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS LOCURI de MUNCA la STAT 2023: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 29 ianuarie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere…

- ”Ne concentram si mai mult portofoliul in zonele in care suntem cei mai puternici pentru a continua cresterea noastra accelerata. Acest lucru ne-a determinat sa anuntam astazi ca intentionam sa realizam o restructurare foarte tintita in anumite zone ale companiei, care va afecta pana la 3.000 de pozitii…

- Numrul total de locuri vacante comunicat de angajatorii din Brila 269 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareagent asigurarifara vechime studii medii cunostinte operare PCagent securitatefara vechime studii scoala generala curs de agent paza fara cazier persoane p...

- La data de 6 decembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat un barbat de 48 de ani, din municipiul Campina, județul Prahova, ca persoana banuita de savarșirea unor fapte de inșelaciune a caror victime au fost membrii a doua familii din municipiul…