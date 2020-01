Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Ion Dumitrel, președintele CJ Alba: Pe drumurile județene se vor continua lucrarile de reabilitare, intreținere și marcare a acestora Ion Dumitrel, președinele CJ Alba a vorbit despre drumurile județene și comunale din județul nostru. Acesta a meționat drumurile care sunt in lucru sau…

- O afacere care presupune vanzarea de produse implica automat si stocuri de marfa a caror diversitate si volum se modifica permanent. In acest context, devine necesar un instrument de evidenta automata a stocurilor, care sa degreveze administratorul de o grija suplimentara si sa inlature eroarea umana…

- Percheziții efectuate, duminica dimineața, in București și in alte patru județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 5,5 milioane de euro. Sunt efectuate verificari in Timiș, Hunedoara, Mehedinți și București.

- La aceasta ora, politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din I.G.P.R., impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, efectueaza 21 de perchezitii, in 4 judete si in Capitala. Sunt…

- Centrul Infotrafic anunța ca vineri la pranz este ceața densa pe autostrada Sibiu-Deva și ca vizibilitatea scade, pe unele tronsoane, sub 50 de metri. De asemenea, se circula in condiții de ceața și pe A10, intre Turda și Aiud, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care doua in stare grava, dupa impactul dintre o masina si un camion. Accidentul a avut loc, luni, in jurul orei 10:10, pe DN75, intre localitatile clujene Mihai Viteazul si Cornesti. Potrivit primelor informații, un barbat in varsta de 47 de ani, din Aiud, județul…

- „De mai bine de doua luni, Primaria Cugir a inceput amenajarea spațiilor necesare pentru colectarea separata a deșeurilor, pe tipuri de fracții: gunoi menajer, hartie, carton, metal, plastic și sticla. In momentul de fața sunt finalizate platformele pe care se vor afla viitoarele puncte de colectare.…

- Klaus Iohannis a caștigat turul II al alegerilor prezidențiale in municipiul Aiud la o diferența destul de mare fața de Viorica Dancila. Voturi valabil exprimate: 11.104. 1. Klaus Iohannis a obținut 7.526 de voturi (67.77%). 2. Viorica Dancila doar 3.578 (32.30%). Pe țara, conform datelor provizorii…