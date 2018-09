Stiri pe aceeasi tema

- Rata de neocupare a atins un minim istoric pentru ultimii 9 ani, situandu-se la 8%, iar stocul modern de spatii de birouri din capitala a ajuns la 2,79 milioane de metri patrati, arata compania de consultanta imobiliara CBRE.

- ♦ Consumatorii casnici nu au nicio bucurie din ieftinirea energiei comparativ cu anul trecut ♦ Unii furnizori insa anunta profituri in crestere semnificativa, pentru ca scaderea costurilor de achizitie nu este transpusa in facturi. Potrivit informatiilor cuprinse in factura…

- Citeste si: ZF index imobiliar: Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti s-au mai ieftinit, dar media ramane la peste 90.000 euro Index imobiliar ZF. Apartamentele vechi cu trei camere continua sprintul si ajung la maximul ultimilor opt ani Index imobiliar ZF. Apartamentele vechi cu trei camere…

- Companiile de co-working au inchiriat in primul semestru suprafete record in Bucuresti, de 16.800 mp, iar cererea venita din acest segment este deja de doua ori mai mare decat pentru intreg anul 2017, cele mai active companii fiind Mindspace (12.000 mp) si Spaces (3.000 mp), potrivit unui studiu…

- Volumul investitiilor imobiliare a crescut in prima jumatate a anului cu 18% fata de perioada similara din 2017, la circa 400 milioane euro, majoritatea proiectelor fiind concentrate in Bucuresti, dar, pe termen mediu, atentia se va indrepta tot mai mult si pe orasele regionale, precum Cluj-Napoca,…

- Spitalul Monza din Capitala, con­tro­lat de italienii de la Policlinico di Monza, cel mai mare spital privat din tara de chirurgie cardiovasculara si Enayati Group, dezvoltat de medicul Wargha Enayati, care a pus bazele retelei Regina Maria au semnat un parteneriat pentru a dezvolta un complex medical…

- Preturile cerute de vanzatorii de apartamente au scazut, la nivel national, cu 1,2% in iunie fata de luna precedenta, iar ritmul anual de crestere a ajuns la jumatate dupa primele sase luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de portalul Imobiliare.ro. Astfel, evolutia…

- ♦ Aproape 4.000 de locuinte noi au fost finalizate anul trecut in Bucuresti, iar interesul dezvoltatorilor imobiliari este in continuare la cote maxime, in conditiile in care peste 10.000 de locuinte se afla in constructie doar in cateva proiecte de mari dimensiuni din Capitala. …