Rata de infectare urcă și în Timişoara și la nivel de județ Rata de infectare in Timisoara este azi 8,37, in urcare fața de ziua precedenta, cand a fost 8,21. La nivelul judetului, rata este azi 6,14, in urcare comparativ cu ziua de ieri, cand era 5,97. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Jebel: 12,84. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția ... The post Rata de infectare urca și in Timisoara și la nivel de județ appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

