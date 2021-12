Rata de infectare la nivelul judetului Timis continua sa scada in aceasta perioada, in ciuda amenintarii noii variante de coronavirus. Astfel, autoritatile au informat ca in ultimele 24 de ore au fost identificate doar 47 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 in Timis din 2135 teste efectuate (dintre care 1341 teste rapide). Timisoara a […] Articolul Rata de infectare si numarul de cazuri noi de COVID-19 continua sa scada in Timis. Unde sunt focare active a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .