- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 9,50 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 8,98. Rata de infectare la nivelul judetului este 7,30, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 6,80. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Moravita: 13,77. Astazi, conform datelor…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 8,98 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 8,50. Rata de infectare la nivelul judetului este 6,80, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 6,34. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Moravita: 13,41. Astazi, conform datelor…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 8,50 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 8,08. Rata de infectare la nivelul judetului este 6,34, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 6,02. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Moravita: 13,04. Astazi, conform datelor…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 8,08 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 7,65. Rata de infectare la nivelul judetului este 6,02, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 5,71. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Moravita: 13,04. Astazi, conform datelor…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 7,15 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 6,58. Rata de infectare la nivelul judetului este 5,32, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 4,87. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Moravita: 10,51. Astazi, conform datelor…

- Comunicat de presa 17.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 2,08. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: BARA 5.83 BUCOVAT 5.13 DUMBRAVA 4.73 CENEI 4.63 DENTA 4.35 MASLOC…

- stazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,87. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: SECAS 5.13 DENTA 4.36 GIULVAZ 3.97 BUCOVAT 3.41 DAROVA 3.20 CRICIOVA 3.05 Localitațile cu rata…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate patru cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.225 teste efectuate (din care 465 teste rapide). Toate cazurile noi sunt din Timișoara. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile,…