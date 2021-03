Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, a intervenit dupa cearta dintre ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu (USR-PLUS) si fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru (PNL) pe cifrele masluite inainte de alegerile de anul trecut.

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, susține la ora 17.00 o conferința de presa in care va discuta despre modul in care elevii din București vor merge la școala, dupa ce Capitala a trecut pragul de 6 la mia de locuitori, in ceea ce privește rata de infectare. Anterior, Cimpeanu a anunțat ca elevii pot…

- Grupul minoritatilor nationale, format din 18 deputati, a amenintat ca nu mai mai sustine in Parlament coalitia PNL-USR PLUS -UDMR din cauza abrogarii pensiilor speciale, sustin surse politice pentru „Adevarul” De altfel, Varujan Pambuccian, liderul acesteui grup, a votat alaturi de PSD motiunea simpla…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan este al doilea lider important al liberalilor, care il ataca dur, in ultimele zile, pe Vlad Voiculescu, ministrul USR-PLUS al Sanatații. Primele critici au venit din partea primarului de la Cluj, Emil Boc, susținut și de alți lideri ai formațiunii, care a atras…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a scris intr-un comentariu pe Facebook ca primarul general Nicușor Dan nu ii raspunde la telefon, fiind „inabordabil” in aceasta perioada. Nu este primul oficial al administrației bucureștene. Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sanatații, fostul viceprimar al…