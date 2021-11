Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 46.911 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 28.10.2021 (10:00) – 29.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 481 decese (237 barbați și 244 femei), din care 1 anterior intervalului de referința, ale unor pacienți infectați cu noul…

- Rata de infectare cu coronavirus a urcat sambata la 2,83 la nivel național, arata datele furnizate de autoritați, in condițiile in care vineri incidența era de 2,60 la mia de locuitori, informeaza Hotnews .Cele mai mari incidențe au fost raportate de Ilfov – 4,88, Timiș – 4,43 și București – 4,10. Singurele…

- Pana astazi, 35.359 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 16.09.2021 (10:00) – 17.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 73 de decese (36 barbați și 37 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Arad,…

- ​In 15 județe rata de infectare este in creștere, Satu Mare apropiindu-se de 3. La nivel național, incidența cumulata a cazurilor la mia de locuitori in ultimele 14 zile este de 1,33. Satu Mare 2,79Ilfov 2,14Bistrița-Nasaud 1,93Timiș 1,93Mun. București 1,93Maramureș 1,76Cluj 1,72Constanța 1,37Teleorman…

- Pana astazi, 27 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.094.870 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.053.507 pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 946 de cazuri noi…

- Cod galben de canicula in 18 judete si Bucuresti FOTO: meteoromania.ro Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o noua avertizare Cod galben de canicula, valabila în 18 judete si Bucuresti, respectiv un Cod galben de instabilitate atmosferica, ce vizeaza 13 judete.…

- Meteorologii au anunțat cod galben de canicula in București și 18 județe, precum și cod galben de furtuni in 13 județe pana miercuri seara. ”Disconfortul termic va fi ridicat in sud-vestul și sudul țarii, iar local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pe arii extinse pragul…

- Meteorologii anunta cod galben de canicula, in Bucuresti si in 18 judete, dar si cod galben de furtuni in 13 judete, pana miercuri seara, informeaza News.ro . ”In sud-vestul si sudul tarii, disconfortul termic va fi ridicat si local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii…