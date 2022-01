Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 1,98 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 2,07. Rata de infectare la nivelul judetului este 1,48, in mica scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 1,58. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Masloc: 3,27. Astazi, conform datelor…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 2,07 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 2,17. Rata de infectare la nivelul judetului este 1,58, in mica scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 1,67. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Masloc: 3,27. Astazi, conform datelor…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 2,74 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 2,92. Rata de infectare la nivelul judetului este 2,27, in scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 2,42. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Dudestii Noi: 6,28. Astazi, conform datelor…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 3,20 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,40. Rata de infectare la nivelul judetului este 2,72, in scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 2,94. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Pischia: 8,69. Astazi, conform datelor furnizate…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 4,60 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 5,02. Rata de infectare la nivelul judetului este 3,94, in scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 4,26. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Fibis: 10,42. Astazi, conform datelor furnizate…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 5,02 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 5,52. Rata de infectare la nivelul judetului este 4,26, in scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 4,68. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Fibis: 10,42. Astazi, conform datelor furnizate…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 6,03 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 6,36. Rata de infectare la nivelul judetului este 5,15, in scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 5,47. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Fibis: 12,74. Astazi, conform datelor furnizate…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 6,36 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 6,62. Rata de infectare la nivelul judetului este 5,47, in scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 5,73. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Fibis: 15,06. Astazi, conform datelor furnizate…