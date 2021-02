Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare continua sa creasca in Timiș, in bilanțul, vineri, a fost raportata o incidența de 4,61 la mia de locuitori, cu 0.16 mai mare fața de ziua precedenta. Județul Maramureș ramane și el in scenariul roșu, insa cifrele au ramas similare cu cele raportate, ieri. Totodata in București au…

- Timiș are cea mai ridicata rata de infectare din țara, județul a raportat, joi, o incidența de 4,45 la mia de locuitori.De asemenea, județul Maramureș a reintrat in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit, azi, pragul de 3 la mia de locuitori. Intre timp Capitala ramane pe primul loc in…

- Timiș continua sa fie singurul județ aflat in scenariul roșu, dupa ce, duminica, a inregistrat o rata de infectare cu coronavirus de 3.69 la mia la mia de locuitori, in creștere cu 0.08 fața de ziua precedenta, conform bilanțului prezentat de autoritați. Județul Maramureș e tot mai aproape de a ajunge…

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare au fost inregistrate 2.797 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. La Iasi au fost 76 de cazuri noi, mai putine decat in Cluj (451), Bucuresti…

- Judetul Timiș inregistreaza in continuare cea mai mare rata de infectare din tara - 3,43. Cifrele sunt in creștere, fața de ziua precedenta. In schimb, Bucureștiul a raportat cele mai multe cazuri noi, 398.Autoritațile au naunțat azi, 7 februarie, 1.975 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa…

- Județul Timiș continua sa aiba cea mai mare rata de infectare din țara la mia de locuitori, 3,42. Municipiul București are și astazi cele mai multe cazuri noi de COVID-19, 310. Județul Cluj a revenit in scenariul galben, dupa ce luni intrase din nou zona roșie. Grupul de Comunicare Strategica a raportat…

- Județul Timiș continua sa aiba cea mai mare rata de infectare din țara la mia de locuitori, 3,48. Municipiul București are cele mai multe cazuri noi de COVID-19, iar județul Cluj este pe locul doi atat in topul infectarilor din ultimele 24 de ore, cat și in cel al ratei de infectare.Grupul de Comunicare…

- Timiș a ramas singurul județ din țara in scenariul roșu, avand in continuare cea mai ridicata rata de infectare cu noul coronavirus din țara, 3,52, insa cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta, potrivit bilanțului anunțat duminica de autoritați. Județul Cluj a ieșit din scenariul roșu, dupa…