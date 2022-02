Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 25,7. Coronavirus, 15 februarie 2022: Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori...

- Rata de infectare in Timisoara a depasit pragul de 14 la mia de locuitori. La Mosnita Noua, a trecut de 30! Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 10,91.

- Dumbravița, comuna cu cea mi mare rata de vaccinare din Romania bate record dupa record in materie de infectari. Astazi, comuna a ajuns la peste 18.5 cazuri la mia de locuitori. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul…

- In Lugoj și localitațile invecinate numarul persoanelor infectate cu coronavirus continua sa creasca, de la o zi la alta. Astfel ca rata de infectare in Lugoj a urcat, din nou, peste pragul de 2 cazuri la mia de locuitori. Conform datelor furnizate, duminica, de catre Direcția de Sanatate…

- Comunicat 18.12.2021 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 47 LOCALITATE NUMAR POZITIVI BILED 1 DUMBRAVITA…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș, rata de infectare la 16 decembrie pentru o mie de locuitori in judetul Timis este de 1,29 in scadere fata de ieri cand era 1.34. Rata a scazut si in Timisoara, de la 1,81 cat a fost miercuri, la 1,73. In Timis, doar 3 ... The…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 1,84 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 1,87. Rata de infectare la nivelul judetului este 1,41, la fel ca in ziua precedent. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Liebling: 3,64. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 3,66 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,82. Rata de infectare la nivelul judetului este 3,15, in scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 3,31. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Dudestii Noi: 8,03. Astazi, conform datelor…