Rata de infectare în școli este de 3 cazuri la mia de elevi - Anunțul ministrului Sorin Cîmpeanu „Acolo unde activitatea este suspendata din cauza numarului de imbolnaviri, peste 6700 de clase, acele clase raman suspendate. Suspendarea este generata de cazuri de imbolnavire. Ultima raportare ne arata ca avem peste 8600 de cazuri de imbolnavire. Este vorba de un procent de 3 la mie, in randul elevilor si prescolarilor. Toti ceilalți chiar si in celelalte 201 de localitati care ieri au depasit rata de incidența de 6 la mie vor putea merge de luni la scoala cu prezenta fizica in conditiile in care s-a decis inclusiv prin ordinul de ministrul intensificarea acțiunilor de control din partea instituțiilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

