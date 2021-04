Stiri pe aceeasi tema

- La raportarea de astazi, județul Ilfov a inregistrat un nou RECORD de infectare de 9,37, comparativ cu 9,12 (marți), 8,51 (luni), fiind fruntaș in ceea ce privește rata de incidența din Romania.13 județe și Capitala se afla in prezent in scenariul roșu. Media naționala a ajuns la 3,95, fiind tot mai…

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 in Bucuresti trece marti, 23 martie, de 6 cazuri la 1000 de locuitori, nivel la care se poate discuta despre carantinare. GCS transmite oficiale ca rata de incidenta in Capitala este de 6,22 cazuri/ 1000 de locuitori. Alte 9 judete au incidenta peste 3 cazuri/1000,…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor.Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:

- Conform cifrelor date, ieir, publicitații de autoritați, doua județe se mai afla, in prezent, in scenariul roșu. Vorbim despre Timiș și Cluj, ambele cu o rata de infectare de peste 3/1000 de locuitori.Ilfovul se afla, cumva, la limita cu o rata de infectare de 2,85.Coeficientul infectarilor cumulate…

- Fața de ziua de ieri, pe langa județul Timiș care are o incidența COVID la 14 zile de peste 3/1000 de locuitori, mai exact de 3,48, iata ca și județul Cluj se intoarce in zona roșie, cu un indice de 3,07.Ilfovul se aflac, cumva, la limita cu o rata de infectare de 2,85.Coeficientul infectarilor cumulate…

- Capitala și-a menținut și astazi trendul descendent inceput miercuri, raportand un indice sub 3 la mia de locuitori și fiind in afara scenariului roșu in care se afla incepand din 19 octombrie. Vorbim despre 2,57 cazuri de infectare la mia de locuitori, in București. Totodata, județul Timiș a reușit…

- O scadere a inregistrat și Capitala, care a scazut sub pragul de 4 cazuri la o mie de locuitori, potrivit datelor de astazi ale autoritaților, avand un indice de 3,87.Situație, in continuare, ingrijoratoare in județul Timiș, care a raportat un indice de 4,12, urmat de Cluj - 3,66. Constanța (2,97) a…

- La raportarea anterioara, principalele focare se inregistrau in județele Ilfov (4,69) și Timiș (4,05), iar Capitala (3,97), dar și alte doua județe, vorbim despre Cluj (3,6) și Constanța (3,06) se afla in zona roșie, cu peste 3/1000 de locuitori. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate…