- Rata de infectare in județul Suceava a scazut la 1,44 de cazuri de Covid la mia de locuitori. In cursul zilei de duminica, incidența din ultimele 14 zile a cazurilor de Covid a fost de 1,47, fara cazurile din focare. De asemenea, rata de infectare in municipiul Suceava a scazut de la 2,48, cat era […]…

- Rata incidenței a scazut la Cluj la 4,91 de cazuri COVID19 la mia de locuitori, în ultmele 14 zile. Potrivit datelor transmise de prefectul Mircea Abrudean, situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel:…

- In municipiul Suceava, aflat in zona galbena, rata de infectare cu noul coronavirus a scazut de 2,70 la 2,54. Dintre municipiile din județ, in zona roșie, cu incidențe cumulate de peste 3 sunt Radauți, cu 3,49 și Vatra Dornei, cu 3,38. La Falticeni, rata e de 1,98, iar la Campulung, de 1,96. In zona…

- Comuna Sulita din judetul Botosani inregistreaza cea mai ridicata rata de infectare cu virusul COVID-19, aici fiind inregistrate 7,60 cazuri la 1.000 de locuitori, conform datelor transmise, luni, de Directia de Sanatate Publica (DSP). Potrivit informatiilor DSP, in ultimele 14 zile in Sulita au fost…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate alte 272 de cazuri de coronavirus, fiind efectuate 2.211 teste. In ultima zi doar o persoana din Timis a murit din cauza coronavirusului. Rata de infectare a scazut la 3,92, dupa ce, cu o zi in urma, a fost 4,03. Persoanele infectate…

- Rata de infectare cu noul coronavirus a scazut, astazi, la sub doua cazuri la mia de locuitori. Potrivit informarii oficiale de astazi, incidența inregistrata la 14 zile din județul Suceava este de 1,96, in condițiile in care ieri aceasta a fost de 2,1. Pe de alta parte, Prefectura Suceava a transmis…

- Rata de infectare in județul Suceava a scazut la 2,12 cazuri la mia de locuitori. In cursul zilei de vineri incidența cazurilor la mia de locuitori ai județului a fost de 2,19. Potrivit unui comunicat oficial al Prefecturii Suceava, conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale,…

- In județul Suceava s-au mai confirmat 138 de cazuri de coronavirus, dupa ce au fost prelucrate numai 588 de teste. Astfel, numarul imbolnavirilor a ajuns la 12.754. Conform Instituției Prefectului, 10.258 pacienți au fost declarați vindecați, dintre care 147 de la raportarea anterioara. La nivelul județului…