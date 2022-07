Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Cipru au ordonat miercuri reintroducerea obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in spatiile inchise pentru a combate pandemia de COVID-19, la doar o luna dupa eliminarea acestei restrictii, in contextul in care numarul infectarilor locale cu noul coronavirus a inceput din…

- Ministrul Sanatații le recomanda romanilor care pleaca in concediu cu avionul sau autocarul sa foloseasca masca in spațiile inchise. „Dvs. va gandiți la festivaluri, eu ma gandesc la concediile obșnuite. Sfatul meu e sa utilizeze masca in interior, cand calatoresc cu avionul sau autobuzul. Din cate…

- Purtarea mastii este suspendata in Grecia in spatii inchise incepand de miercuri pentru cel putin trei luni, vara fiind in mod traditional perioada de varf a incasarilor provenind din industria turismului, de care tara depinde economic, relateaza France Presse. Cu exceptia transportului urban…

- Purtarea mastii este suspendata in Grecia in spatii inchise incepand de miercuri pentru cel putin trei luni, vara fiind in mod traditional perioada de varf a incasarilor provenind din industria turismului, de care tara depinde economic.Cu exceptia transportului urban. metrou, tramvai, autobuz, a caselor…

- Explozie de pneumonie comunitara in toata tara. La Spitalul "Victor Babes" din Timisoara ajung tot mai multe persoane cu pneumonii in ultimele zile. 10-12 pacienți se prezinta in Ambulatoriu sau la Camera de Garda in 24 de ore.

- Autoritatile orasului american New York au cerut luni populatiei sa revina la purtarea mastii in toate spatiile publice interioare si au anuntat distribuirea a milioane de teste rapide pentru a incerca sa stapaneasca noul val de COVID-19, relateaza agentia EFE. Recenta noua crestere a numarului cazurilor…

- Mai multe țari europene, printre care și Romania , au ridicat majoritatea masurilor anti-COVID, impuse la inceputul pandemiei. Purtarea maștii de protecție nu mai este obligatorie nici in spațiile inchise, nici in cele deschise. Cu toate astea, autoritațile din sanatate din toata lumea indeamna in continuare…

- Pe fundalul descreșterii numarului de infectari cu COVID-19, Republica Moldova se numara printre statele in care s-a renunțat la o parte din restricții. Astfel, purtarea maștilor de protecție este obligatorie doar in transportul public, instituțiile medico-sanitare, centre comerciale și farmacii. In…