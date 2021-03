Rata de infectare in judetul Constanta, la 14 zile, pe fiecare localitate. Unde este cea mai mare, unde este 0

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat ca rata de infectare cu SARS-CoV-2 de la nivelul județului este de 4,49 la mia de locuitori, de la 4,46 ieri. Incidența in localitațile cu cele mai mari probleme din județ este in scadere. La Sanpetru avem o rata de infectare de 6,86 la mia de locuitori,…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 3,52 in județul Brașov. Dintre cei 649.324 de locuitori, 2.286 sunt pozitivi. Incidența in municipiul Brașov a crescut fața de ieri, cand era 4,95 cazuri la mia de locuitori, și este pe locul 2 dupa…

- Incidenta in judetul Constanta a fost de 1.90 la mia de locuitori, conform ultimelor date furnizate de Directia de Sanatate Publica Constanta, pentru intervalul 19 februarie 4 martie 2021.Numarul de persoane infectate cu COVID 19 creste alarmant in ultima saptamana, odata ce a fost schimbat sistemul…

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat incidența cazurilor de SARS-COV-2 din Brașov. Atat in municipiul, cat și in județ, rata de infectare este in scadere. Spre exemplu, in municipiul Brașov ieri incidența era 2,79 la mia de locuitori, iar astazi este 2,75. In județ, rata de infectare ieri a fost 2,08…

- Directia de Sanatate Publica Brasov a anunțat ca rata de infectare cu SARS-COV-2 din județ a scazut de ieri de la 2,13 la 2,10. Si in municipiul Brasov avem o incidența mai mica in ultimele 24 de ore, de la 2,80 la 2,75 la mia de locuitori. In schimb, in comunele Beclean si Soars, rata de infectare…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat ca incidența SARS-COV-2 din județul Brașov este de 2,11 la mia de locuitori, in scadere fața de ieri (2.20). Mai mica este rata de infectare și in municipiul Brașov, de la 2,95 ieri, la 2,84 astazi. Doar Beclean și Sanpetru mai au incidența peste 3 la mia…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat incidența cazurilor cu noul coronavirus din localitațile județului. Rata de infectare cumulata, din ultimele 14 zile, la nivelul județului Brașov, este de 2,67 la mia de locuitori, in scadere in ultimele 24 de ore, de la 2,76. In municipiul Brașov avem o…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov, incidența cazurilor de COVID-19 este de 2,73 la mia de locuitori. Din 650.197 de locuitori, 1.805 sunt pozitivi, dintre care 28 in focare. Trebuie remarcat faptul ca a crescut numarul localitatilor aflate in scenariul…