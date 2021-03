Rata de infectare în învăţământ „a scăzut la jumătate” #covid Rata de infectare in invatamant „a scazut la jumatate” #covid Rata de infectare a elevilor si a personalului din învatamânt a scazut la jumatate în ultima saptamâna, la 181 de cazuri fata de saptamâna precedenta, când au fost semnalate 376, a declarat ieri ministrul educatiei, Sorin Cîmpeanu, într-o emisiune televizata. El a spus ca si infectarile în rândul personalului din învatamânt au scazut în aceeasi perioada, de la 545, la 300.

Etichete (ii)infectareratascadere

Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro (ii)infectareratascadere

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca, pana pe data de 10 martie, numarul celor vaccinati din randul cadrelor didactice va ajunge la 50%, iar daca este vorba de intreg personalul din invatamant, atunci procentul va fi de 35%. „Am facut deja campania de vaccinare dedicata personalului…

- In perioada 24 februarie - 10 martie 2021, personalul care iși desfașoara activitatea in sistemul de invațamant se va putea vaccina cu serurile AstraZeneca (pentru persoanele de pana in 55 de ani) și Pfizer (recomandat și persoanelor cu varste de peste 56 de ani), anunța un comunicat al Comitetului…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca aproximativ 60.000 de persoane angajate in sistemul de invatamant doresc sa se vaccineze anti-COVID in urmatoarea saptamana in centre cu echipe mobile. ‘Exista o situatie cu 60.000 de persoane, angajati din invatamant,…

- Ministerul Educatiei a transmis Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) datele necesare demararii activitatii de vaccinare „prioritara” a personalului din invatamant in centre dedicate (prin organizarea de echipe mobile). Potrivit unui comunicat…

- Coordonatorul campaniei de imunizare anti-coronavirus, Valeriu Gheorghița, anunța ca in curand profesorii ar putea avea prioritate la vaccinare. De la 1 martie 2021 profesorii din Romania ar urma sa aiba prioritate la vaccinarea impotriva coronavirusului. Vaccinarea profesorilor ar urma sa fie realizata…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat, vineri, la Antena 3 , ca profesorii ar putea fi imunizați cu prioritate, prin echipe mobile, incepand cu data de 1 martie. „A fost o discutie pe care am avut-o cu domnul ministru Sorin Cimpeanu (n.r. – ministruleducatiei),…

- "Calitatea actului educațional a scazut foarte mult, din motive structurale, predarea online, și din motive circumstanțiale, acces dificil la tehnologie. Ambele cauze au generat pierderi mari care trebuie recuperate in cea mai puternica masura cu putința. Vom monitoriza acest program de ore remediale.…

- Ponderea angajaților din invațamantul preuniversitar care s-au aratat pana acum disponibili sa se vaccinneze impotriva Covid-19 se apropie de 50%, a anunțat, joi, ministrul educației, Sorin Cimpeanu. In schimb, in sistemul de invațamant universitar ponderea e de 60%. Sorin Cimpeanu a precizat la RFI…