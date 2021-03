Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 8,02 cazuri la mia de locuitori, in creștere usoara fata de ziua precedenta. In Bucuresti, sunt raportate cele mai multe cazuri de COVID, iar rata incidentei a ajuns la 6,67. Conform celui mai recent bilant al Grupului de Comunicare Strategica, Romania inregistreaza peste 6.000 de cazuri no i in ultimele 24 de ore. Județul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata a incidentei, de 8,02. De altfel, mai mult de jumatate din cele 38 de localitați ale județului sunt in carantina . Pana acum, se afla in carantina…