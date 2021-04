Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare COVID-19 a ajuns la 4.80 în municipiul Cluj-Napoca, ceea ce înseamna ca ne apropie de relaxarea masurilor în weekend și redeschiderea salilor de fitness. În cazul în care rata de infectare COVID-19 ajunge la sub 4 cazuri la mia de locuitori,…

11.200 de doze de vaccin Moderna au ajuns vineri, 12 martie, la Cluj-Napoca. In județul Cluj sunt deschise 11 centre de vaccinare cu Moderna, respectiv: Cluj-Napoca, Dej, Turda, Gherla și Campia...

- Rata de infectare în municipiul Cluj-Napoca este de 4,33 fiind în continuare în scenariul roșu. Dej, Gherla, Turda sunt alte trei municipii din județul Cluj aflate în scenariul roșu. Vad este localitatea cu cele mai mari probleme, rata de infectare…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj organizeaza, in perioada 15-25 martie 2021, ”Caravana Meseriilor”, pentru promovarea invațamantului profesional și dual in randul elevilor claselor a VIII-a. Activitațile din cadrul evenimentului se vor desfașura online, pe zone ale județului Cluj: -Școli din…

- Cluj-Napoca ramâne în scenariul roșu, rata de infectare fiind în continuare peste 3 la mia de locuitori. Cea mai mare rata de infectare este în localitatea Ploscoș, acolo unde se înregistreaza 6,21 cazuri la mia de locuitori. Rata de…

- Cluj-Napoca se menține la o rata de infectare de 4 cazuri la mia de locuitori, dar pe județ rata de infectare este de 3,07 cazuri la mia de locuitori. Cateva localitați din județul Cluj au zero rata de infectare.1 CLUJ-NAPOCA 4,102 DEJ 1,713 GHERLA 1,464 TURDA 1,455 CAMPIA TURZII 0.656 HUEDIN 2,597…