- Rata de infectare noul coronavirus este in continua creștere la Timișoara, asta deși orașul a intrat in carantina in urma cu zece zile. Rata de incidența a ajuns, joi, la 8,12 la mia de locuitori, se arata in cel mai recent bilanț al autoritaților, potrivit ziarului local Tion. Timișoara a intrat in…

- Reprezentanții salilor de sport și HoReCa au lansat o petiție prin care cer CJSU sa nu prelungeasca masura de carantina pentru Timișoara. Patru mii de oameni au semnat aceasta petiție online,

- Carantinarea Timișoarei a starnit ample reacții negative in randul cetațenilor satui sa stea in case, dar și in randul patronilor de afaceri care se plang ca dau faliment. Autoritațile locale spun ca decizia este necesara intrucat rata de infectare se afla in continua creștere, iar presiunea pe ATI…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a declarat ca nu este de acord cu carantinarea municipiului Timisoara si a zonei periurbane, el solicitand ”cifrele, datele si previziunile pe baza carora se incearca instituirea carantinei”. Nica a solicitat ca, in cazul in care primarul Dominic…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) prevede o crestere constanta a numarului de cazuri in perioada urmatoare. Autoritațile in vedere trei scenarii, cel mai rau dintre ele anuntand o crestere cu 4% pe zi a cazurilor, ajungandu-se la 8.900 de imbolnaviri zilnic, in 20 martie. Institutul National…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența se intrunește vineri la ora 13:00 pentru a discuta despre ridicarea restricțiilor in București, dupa ce in ultimele doua zile rata de infectare a scazut sub pragul de 3 la mia de locuitori, potrivit G4Media. Daca luni Capitala numara peste 1.000 de noi…

- In municipiul Timisoara rata de infectare a ajuns, astazi, la 4.38 la mia de locuitori, dupa ce, in ziua precedenta a fost 4,26. La Lugoj, rata de infectare a raam la nivelul din ziua precedenta: 2,06. Ce mai mare rata de infectare se inregistreaza al Dumbravita: 6,81. Localitațile cu rata de infectare…

- Rata de infectare cu COVID 19 continua sa creasca in Timișoara, ajungand la 5,47, și la Remetea Mare unde a ajuns la 12,47. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 3,43; Ciacova – 4,91; Faget – 4,41; Recaș – 5,33, Belinț – 3,55; Bogda-7,72, Bucovaț…