- Rata de incidența a cazurilor de coronavirus din București a scazut luni sub 6 la mia de locuitori. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, incidența COVID in Capitala a ajuns luni la 5,78 cazuri la mia de locuitori. Este a 24-a zi in care rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade in Capitala, cea mai mare…

- Incidența cazurilor de COVID 19 in Capitala a scazut sambata sub 7 la mie, a anunțat DSP București. Incidența cazurilor Covid in Capitala este sambata de 6,68. Incidența a scazut in permanența in...

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori continua sa scada in Capitala și a coborat joi la 12,44 la mia de locuitori, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica București. Joi, rata de infectare in București era 12,44 la mie, fața de 12,89 cu o zi in urma. In urma cu o luna,…

- Rata de infectare in Capitala a coborat, astazi, sub 14 la mia de locuitori, fiind in scadere fața de ziua precedenta, cand a fost raportat un indice de 14,35. Incidenta cazurilor COVID-19 in București a scazut miercurea trecuta sub 16 la mie, dupa 11 zile in care a stat peste acest prag. De menționat…

- Rata de infectare cu COVID din București a ajuns, luni, 1 noiembrie, la 13,87 cazuri la mia de locuitori, in scadere cu 0,48 fața de ziua precedenta, potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) București. Este pentru a zecea zi consecutiva cand rata de infectare din București este in scadere. Incidența…

- Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2, calculata la 14 zile, a scazut in Bucuresti, de 15,67 de cazuri la mia de locuitori, transmite Directiei de Sanatate Publica (DSP). In urma cu o zi,...

- Rata de incidența COVID in București a scazut sub 16 la mia de locuitori, pana la 15,93 la mie, potrivit datelor publicate miercuri de Direcția de Sanatate Publica. Scaderea a inceput de sambata, cand rata de incidența a fost de 16,53 la mie. Incidenta COVID a trecut de 6 la mia de locuitori pe 29 septembrie,…

- Rata de infectare in Capitala a ajuns duminica la 8,98, fata de 8,28 la mia de locuitori cu o zi in urma, conform datelor transmise de catre autoritati. Guvernul a stabilit o serie de restrictii pentru persoanele nevaccinate, care au intrat in vigoare la miezul noptii. Conform noilor masuri, circulatia…