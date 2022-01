Rata de infectare în Capitală a depășit pragul de 14 la mie Rata de incidenta COVID calculata la 14 zile a ajuns in Bucuresti la 14,11 cazuri la mia de locuitori, conform datelor publicate vineri de Directia de Sanatate Publica. In ziua precedenta, incidenta a fost de 12,79 cazuri la mia de locuitori. Pe 12 ianuarie, Capitala a depasit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori, intrand astfel in scenariul roșu. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie 2021, respectiv 16,54 cazuri la mia de locuitori. The post Rata de infectare in Capitala a depașit pragul de 14 la mie appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

