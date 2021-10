Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori este in continuare creștere in București, iar azi a atins un nou record 10,93 la mia de locuitori, potrivit DSP. In ultimele patru zile rata de infectare la nivelul Bucureștiului a crescut alarmant, luni, fiind inregistrata o rata de infectare de 9,64,…

- Capitala a ajuns, astazi, la o rata de infectare URIAȘA, de 10,31/1000 de locuitori, conform Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București (DSPMB). Județul Ilfov nu sta nici el deloc bine, tot mai multe localitați din jurul Bucureștiului inregistrand rate IMENSE, de aproximativ 15 cazuri la…

- Rata de infectare cu SARS-COV-2 in Capitala a inregistrat o creștere uluitoare in doar doua saptamani. Marți, 5 octombrie, potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica (DSP), incidența in București a ajuns la 10,31 la mia de locuitori. Reamintim ca in 30 septembrie incidența a depașit 6…

- Rata de infectare in Capitala este aproape de 10 la mie. Luni, Direcția de Sanatate Publica a municipiului București a anunțat o incidența de 9,64 la mia de locuitori, potrivit Mediafax. Incidența in București a ajuns la 9,64. Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta,…

- Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București a anunțat joi, 30 septembrie, ca rata de incidența din Capitala a crescut la 6.64 cazuri la mia de locuitori, de la 6.33 in ziua precedenta. Este a doua zi cu o rata de pragul de 6, care impune noi masuri epidemiologice, dar miercuri autoritațile…

- Rata de infectare COVID in București a ajuns, luni, la 4,95 la mie, cifrelor anunțate de DSP București. Incidența este in creștere fața de ziua precedenta cand era de 4,35. Direcția de Sanatate Publica a anunțat, in aceasta dimineața, o incidența de 4,95 la mia de locuitori. Pe 1 septembrie, rata incidentei…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, in Bucuresti, de 3,77 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.O sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de…

- Rata de infectare in București a ajuns, marți, la 2,91 la mia de locuitori. Incidența cazurilor COVID-19 a trecut de vineri pragul de 2 la mia de locuitori. Daca va trece de 3 la mie evenimentele in interior se vor putea desfașura doar cu certificatul verde. Direcția de Sanatate Publica București…