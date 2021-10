Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri, 13 octombrie, la 15.1 de cazuri la mia de locuitori, anunța Direcția de Sanatate Publica București. Este pentru prima oara de la inceputul pandemiei cand Capitala depașește pragul de 15 la mie.Rata de incidența in București este inr-o continua creștere…

- Rata de infectare in București a ajuns luni, 11 octombrie, la 14,20 de cazuri la mia de locuitori, a anunțat Direcția de Sanatate Publica București. Este pentru prima oara de la inceputul pandemiei cand Capitala depașește pragul de 14 la mie. Rata de incidența a crescut alarmant in ultimele saptamani…

- Rata de infectare in București a ajuns sambata, 9 octombrie, la 12,65 cazuri calculate la mia de locuitori, a anunțat Direcția de Sanatate Publica București . Indicele de incidența raportat in Capitala continua sa creasca, dupa ce vineri era de 12,24, fiind pentru prima data de la inceputul pandemiei…

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori a continuat sa creasca in București, atingand un nou nivel fara precedent. Marți, rata de infectare anunțata de Direcția de Sanatate Publica București a ajuns la 10,31, in creștere fața de 9,64 cat era cu o zi in urma. Pentru prima oara de la apariția…

- Rata de infectare continua sa creasca in București și a ajuns, luni, 4 octombrie, la 9,64 la mia de locuitori, dupa ce duminica era de 8,98, anunța Direcția de Sanatate Publica București. Pentru a treia zi consecutiv, Capitala inregistreaza o rata de infectare record de la debutul pandemiei. De asemenea,…

- Capitala a depasit pragul de doua cazuri COVID-19 la mia de locuitori Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Capitala si cinci judete au depasit pragul de doua cazuri de COVID la mia de locuitori, cumulat în 14 zile. Este vorba despre Timis, Satu Mare, Ilfov si Bistrita…

- Comuna Spulber a depasit pragul de infectare cu COVID de 3 cazuri la mia de locuitori, in timp ce rata de infectare la nivelul judetului a ajuns, vineri, la 0,29 de cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. Rate de infectare…