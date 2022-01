Rata de infectare în București a urcat la 2,97 la mie Incidența cazurilor COVID in București a ajuns marți la 2,97 la mia de locuitori, in creștere fața de ziua anterioara, cand era de 2,57. Astfel, Capitala se apropie cu pași repezi de scenariul roșu. Incidența a urcat peste 2 la mie duminica, zi in care a fost inregistrata valoarea de 2,17. Anterior, incidența era sub 2 la mie, cea mai mica valoare din ultima luna a fost de 0,61, inregistrata in perioada Craciunului și inainte de Revelion. De la pragul de 3 la mie intra in vigoare criteriul ratei de vaccinare in randul profesorilor și angajaților școlii pentru funcționarea cu prezența fizica. Daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

