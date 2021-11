Rata de infectare în București a scăzut sub 10 la mia de locuitori Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori in Capitala este in continua scadere și a ajuns luni la 9.49, fața de 10.13 cu o zi in urma, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica București. Rata de infectare in București a scazut astfel, luni, sub 10 la mie. Incidența cazurilor COVID-19 in București a trecut de 10 la mia de locuitori in 5 octombrie și a crescut zilnic pana la 16,54 in 22 octombrie, data de la care a inceput sa scada. In urma cu o luna – 8 octombrie – incidența cazurilor COVID-19 in București era 12,24. Rata de infectare in București in ultimele 15 zile: 8.11.2021… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

