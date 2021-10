Rata de infectare în București a depășit pragul de 16 la mia de locuitori. Situația alarmantă în Capitală

Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi in care rata de infectare din Capitala inregistreaza o creștere. Miercuri, incidența cazurilor COVID-19 in București a ajuns la 16,51 la mia de locuitori. Ziua precedenta, autoritațile anunțau ca rata de infectare era de 16,44 la mia de locuitori.

- Rata de infectare in Bucuresti a ajuns luni la 14,71, fata de 14,2 la mia de locuitori cu o zi in urma, conform datelor transmise de catre autoritati. Guvernul a stabilit o serie de restrictii pentru persoanele nevaccinate.. Conform noilor masuri, circulatia persoanelor nevaccinate intre orele 20.00…

- Rata de infectare a crescut din ce in ce mai mult in ultimele zile in București, astfel ca astazi, 10 octombrie, incidența cazurilor a ajuns la 13,6 la mia de locuitori. Așadar, situația este din ce in ce mai alarmanta, deoarece rata de infectare se apropie ingrijorator de pragul de 14 la mia de locuitori…

- Incidența cumulata a cazurilor COVID-19 in Capitala a trecut joi de 11 la mia de locuitori și a ajuns la 11,49, potrivit ultimelor date transmise de Direcția de Sanatate Publica. In București, este in vigoare carantina de noapte, fiind exceptate persoanele vaccinate și cele trecute prin boala, potrivit…

- Dupa ce in ultimele zile rata de infectare in București a crescut din ce in ce mai mult, iata ca astazi s-a mai depașit inca un prag. Direcția de Sanatate Publica a Capitalei a anunțat ca incidența cazurilor a ajuns la 10,31 la mia de locuitori.

- Rata de infectare in Capitala a ajuns, vineri, la 7,68 la mia de locuitori, anunța DSP București. In urma cu o luna, rata de infectare a fost 0,85 la mia de locuitori. Rata de infectare in Capitala este in continua creștere și vineri a ajuns la de 7,68 la mia de locuitori. Joi, rata de infectare…

- Informație de ultima ora! Capitala a depașit rata de infectare de 6 la mia de locuitori. Potrivit regulilor anunțate de autoritați, cand incidența ajunge la 6 la mie, intra in vigoare noi restricții. Ce urmeaza sa se intample in București? Capitala a trecut pragul de 6/1000 Miercuri, rata de infectare…

- Rata de infectare in București a urcat duminica la 2,44 la mia de locuitori, de la 2,33, cat fusese ieri, a anuntat subprefectul de București, Antonela Ghita. In Hotararea de Guvern care prelungește starea de alerta (HG 932 din 9 septembrie 2021) se stabilesc doua praguri de la care se impun interdicții…