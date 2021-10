Rata de infectare în București a depășit pragul de 10 la mie. Ce restricții sunt în vigoare în Capitală Incidența cazurilor de Covid a ajuns marți dimineața in Capitala la 10,31 la mia de locuitori, potrivit datelor DSP București. Luni, aceasta a fost de 9,64. Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta, intrunit in ședința extraordinara, a luat sambata o serie de masuri care au intrat in vigoare incepand cu 3 octombrie, ora 00:00. In spațiile publice, cum ar fi piețe, targuri, balciuri, talciocuri, stații pentru transportul in comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun și la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție. Este permisa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

