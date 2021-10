Rata de infectare în București a crescut la 9,64 de cazuri la mia de locuitori Rata de infectare continua sa creasca in București și a ajuns, luni, 4 octombrie, la 9,64 la mia de locuitori, dupa ce duminica era de 8,98, anunța Direcția de Sanatate Publica București. Pentru a treia zi consecutiv, Capitala inregistreaza o rata de infectare record de la debutul pandemiei. De asemenea, in ultima saptamana, incidența s-a dublat. Pe 26 septembrie, rata de infectare la mia de locuitori era de 4,35, iar astazi a urcat la 9,64. De duminica, mai multe restricții au intrat in vigoare, iar cele mai multe dintre ele ii vizeaza pe oamenii nevaccinați. Masca de protecție este obligatorie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

