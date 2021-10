Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protecție devine obligatorie, de vineri, in toate spatiile publice din Ilfov, cu unele exceptii, potrivit unei hotarari adoptate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta in sedinta de joi. Obligativitatea purtarii maștii intra in vigoare, din 8 octombrie, și in Capitala. “Se instituie…

- Autoritațile au anunțat locurile și situațiile in care este obligatorie masca de protecție. Așadar, masca de protecție se poarta obligatoriu la nivelul localitaților in care incidența este mai mica sau egala cu 6/1000 locuitori, in spațiile publice inchise, mijloacele de transport in comun, la locul…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a facut joi precizari in ceea ce privește obligativitatea purtarii maștii de protecție. Conform acestora, masca nu este obligatorie atunci cand o persoana se afla singura pe strada. Potrivit MAI, masca de protecție se poarta obligatoriu, in localitațile cu incidența…

- Masca de protectie redevine obligatorie in toate spatiile publice deschise in care incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 6 la mia de locuitori. Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au semnat Ordinul pentru completarea Ordinului ministrului Sanatatii…

- Rata de infectare in Capitala a ajuns duminica la 8,98, fata de 8,28 la mia de locuitori cu o zi in urma, conform datelor transmise de catre autoritati. Guvernul a stabilit o serie de restrictii pentru persoanele nevaccinate, care au intrat in vigoare la miezul noptii. Conform noilor masuri, circulatia…

- Masca va fi obligatorie și pe strada in localitațile in care sunt mai mult de șase cazuri la mia de locuitori. Iar pentru persoanele vaccinate și pentru cele care pot dovedi ca au trecut prin boala nu mai exista nicio restricție, nici macar de circulație pe timp de noapte, acolo

- Comitetul Național pentru Situatii de Urgența a adoptat joi seara o Hotarare prin care instituie obligativitatea purtarii maștii nu doar in spațiile inchise, ci și pe strada. Masura va fi aplicata in toate localitațile in care incidența cumulata a cazurilor, in ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis duminica, in ziua in care Capitala a depașit incidența de 4 la mie, ca masca de protectie sa redevina obligatorie in toate spatiile publice, incepand de luni, 27 septembrie. Asadar, purtarea mastii de protectie este obligatorie de luni,…