- La nivel național, se inregistreaza 15.239 de noi infectari cu covid și 352 de decese, in ultimele 24 de ore. In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 579 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 2.887 teste, dintre care 1.328 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 306 cazuri.…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 634 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.732 teste, dintre care 1.022 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 339 cazuri. In Timis, 506 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 55 la ATI. Cele mai multe…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 494 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.872 de teste, dintre care 1.401 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 362 cazuri. Sapte cadre medicale confirmate cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore, la nivelul…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 557 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.684 de teste, dintre care 1.818 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 247 cazuri. Sapte cadre medicale confirmate cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore, la nivelul…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 62 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.313 de teste, dintre care 741 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a ajuns la 0,95. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, 62 de persoane au fost confirmate cu coronavirus.…

- De la ultima raportare, la nivel national 517 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 12.000 de teste RT-PCR si 16.568 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 190 pacienti. Pana astazi, 22 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.090.925 de cazuri…

- De la ultima raportare, la nivel national 408 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 15.208 de teste RT-PCR si 22.234 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 108 de pacienti. Pana astazi, 14 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.086.900 de cazuri…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, nicio persoana nu a fost confirmata cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 778 de teste, dintre care 330 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,05, in usoara crestere fata de zilele precedente, cand a fost 0,04. Numarul total de morti a ramas 1.294, dupa ce in…