- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, luni dimineața, ca așteapta raportarea DSP, iar daca rata de incidența a infectarilor din București scade sub 3,5 la mia de locuitori va fi convocata imediat ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența pentru modificarea restricțiilor…

- Comitetul Municipiului Bucurestiului pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) are, sambata, o sedinta pentru prelungirea masurilor dispuse in contextul pandemiei de SARS-CoV-2. "In principiu vor fi mentinute masurile actuale, cu derogarile prevazute in HG 432/2021, derogari pentru ziua de 30 aprilie…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta urmeaza sa se reuneasca sambata, pentru a stabili noile masuri care se vor lua pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2. Hotararea de Guvern privind noile restricții a fost deja publicata in Monitorul Oficial. Prefectul Capitalei, Alin Stoica,…

- Indicele COVID-19 in capitala a urcat la 6,22 la mia de locuitori Instituția Prefectului Municipiului București. Foto: Razvan Stancu. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat marti ca indicele COVID-19 comunicat de DSP este de 6,22 la mia de locuitori, iar cel mai probabil miercuri va fi…

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu nu exclude posibilitatea ca Bucureștiul sa intre in carantina, daca rata infectarilor cu Covid-19 trece de șase la mie. „Nu putem exclude acest lucru si dupa 6 la mie si senzatia mea este ca vom ajunge acolo in cateva zile, nicio masura nu poate fi eliminata inca…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca duminica va avea loc o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) pentru prelungirea masurilor in vigoare. “Duminica va fi o sedinta de Comitet Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru prelungirea masurilor care…

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu, dupa ce rata de incidența COVID a urcat la 3,05, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica.Joi, in Capitala incidența era de 2,79 la mie, iar vineri a ajuns la 3,05.Potrivit reglementarilor in vigoare, la rata de incidența peste 3 la mie se inchid…